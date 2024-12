Olga logra distanciar a Natalia de Vicente con mentiras, pero los planes se le tuercen gracias a Benjamín

Olga quiere a toda costa distanciar a Vicente de Natalia y le hace creer que el día que la abandonó en medio del bosque, abusaron de ella y la golpearon hasta provocarle casi la muerte. Pero, en realidad, la malvada prima de Chole pidió a Ernesto, más conocido por Sinba, que la golpeara para que todos creyeran su versión. Y, ahora, juega con esa baza. Ha conseguido convencer a Chente para irse a vivir a su casa hasta que se recupere.

La intención de Olga es acercarse más a él y lograr que Natalia se vaya de la casa del hombre al que ama. Al principio, logra salirse con la suya. La hija de Teresa está decidida a abandonar la casa de su novio hasta que la exnovia de Juan Gabriel se recupere. "Es importante que ella esté cómoda para que se recupere y pueda irse a su casa", le asegura al nieto de doña Magos.

La prima de Chole no puede ocultar su felicidad al conocer la noticia y decide aprovechar la ocasión para seducir a Vicente. A la mañana siguiente, aparece en el cuarto de Chente con ropa interior sugerente, pero se lleva una desilusión muy grande al ver que el padre de Benjamín ha pasado la noche con Natalia. La joven entra en cólera y tacha a la madre de Regina y Andrea de descarada. Robles le recuerda que ella y Chente son pareja y la pide que se marche de la habitación. Al final, el hermano de Pepe Pepe acompaña de nuevo a Olga a su cuarto. Tras lo ocurrido, Natalia decide no permanecer por más tiempo en esa casa mientras esté la prima de Chole allí.

Pero, los planes de Olga, para que Natalia se marche, se tuercen. Al ver Benjamín que Natalia y su familia está decidida a irse, el pequeño rompe su silencio tras meses de mutismo causado por la muerte de su madre. El niño llama "mamá" a Natalia y le ruega que no se ve vaya. Además, el hijo de Chente le pide a su padre que Olga se marche de su casa. La joven teme que Vicente pueda tomar medidas en el asunto y que la invite a irse y decide hacerse la víctima para que todos se apiaden de ella. "Benjamín me tiene miedo por los golpes que tengo en la cara", asegura.

Y no va mal encaminada, Chente tiene claro que lo primero es su hijo y Natalia, así que le prepara las maletas para que regrese a la pensión de su prima. Pero, surge un problema. Chole ya no la quiere allí por haber traicionado a Valentina. ¿Qué hará ahora Vicente con ella?

Mientras tanto, Natalia y Benjamín celebran que Olga ya no está en casa y el pequeño le pide a la madre de Regina que nunca se vaya de su lado. Robles, que quiere al niño como si fuera su propio hijo, y el el pequeño se funden en un abrazo.

Sin embargo, la alegría dura poco. Olga regresa a la casa de Chente, alegando no tener otro lugar donde quedarse. La joven no tiene a dónde ir y el nieto de doña Magos se siente obligado a cuidar de ella hasta que se recupere. La malvada prima de Chole no pierde el tiempo y, cuando ve que Benjamín está solo en su habitación, no duda en amenazarlo para que guarde silencio y no hable mal de ella. "Necesito que me prometas que te vas a portar bien conmigo sino voy a embrujar a tu bisabuela Magos", le asegura asustando al niño.