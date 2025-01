Natalia está destrozada tras descubrir a Vicente en la cama con Olga

A Natalia le ha costado mucho rehacer su vida después de lo que pasó junto a Adrián. Con Vicente ha logrado algo que para ella era impensable: volver a estar enamorada. Vicente parecía ser la persona adecuada para volver a construir una vida juntos, pero de la manera más sorprendente, su sueño se ha ido completamente al traste.

Cuando regresa a casa, descubre que Vicente y Olga están juntos en la cama. Al principio no lo puede creer, pero después se da cuenta de que es verdad. Sale corriendo de allí y busca refugio en casa de Chole a la que le cuenta lo que ha sucedido. Soledad no se lo puede creer, pues sabe que Vicente nunca le dio pie a Olga para nada, pero la seguridad de Natalia, la hace dudar.

Cuando Vicente despierta, no se puede creer lo que ha sucedido. Aunque bebiera varios tragos de mezcal, no es razón para pasar la noche con Olga y no se explica lo sucedido. Intenta aclararlo con Natalia, pero ella tiene muy claro lo que vieron sus ojos y no está dispuesta a perdonarle lo sucedido. Vicente está abatido y su relación con Natalia, muerta.