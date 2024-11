Abandonada y al borde de la ruina: Natalia se enfrenta a la traición de su marido Adrián mientras lucha por salvar a su familia y su hogar

Natalia Robles no está pasando por un buen momento personal ni profesional. Su marido la ha dejado por su mejor amiga Verónica, fugándose de Ciudad de México y, ahora, los socios comerciales de la inmobiliaria de su esposo Adrián Cantú quieren recuperar su capital. Su esposo la ha dejado en la ruina y no puede hacer frente a las demandas de los inversores. Vicente, quien ha acudido a la empresa de Cantú preocupado por la compra de su casa, sale en defensa de Natalia y pide a los empresarios un voto de confianza para la madre de Regina y Andrea.

Natalia les pide un poco de paciencia y les asegura que Mario, el novio de Verónica, se encargará de revisar caso por caso para llegar a una acuerdo con los ocios de Adrián.

Robles se reúne con Chente en el grupo inmobiliario para intentar ayudarlo con la compra de su casa. Vicente se mostró amable con ella y, ahora, Natalia quiere devolverle el favor. El marido de Lucía Nieto le explica que adquirió una vivienda a través de la inmobiliaria de Cantú, ubicada cerca del taller mecánico de su cuñado Gustavo Martínez, y le muestra su preocupación porque no firmaron escrituras y le pagó una considerable cantidad de dinero por ella. Natalia no sabe cómo ayudarlo, pero no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

Robles llega a su casa donde la esperan sus dos hijas que están muy tristes por todo lo ocurrido. No entienden por qué su padre, Adrián, las abandonó y Andrea culpa a su progenitora de lo sucedido. "Fue tu culpa porque tú ya no le hacías feliz", le dice a su madre. Natalia admite que tiene parte de razón, pero le recuerda a su hija que su padre se fue de casa como un cobarde. Robles lo tiene claro: deben ser fuertes las tres y salir adelante como sea.

Pero, la situación se complica aún más para Natalia. El padre de Omar Haddad, el novio de Andrea,ha iniciado un proceso legal contra Adrián por fraude, y su intención es desalojarla de la mansión donde vive con sus hijas. Robles está destrozada y no entiende cómo su marido ha podido traicionarlas así. "No solo me humillaste a mí sino también a tus hijas. Fue una buena esposa, siempre te apoye y te respeté. Dejé mis sueños por ti", se lamenta en voz alta al referirse a su esposo y jura no volver a derramar una lágrima más por él.