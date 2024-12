Omar logra contactar con Andrea, pero las mentiras y manipulaciones los separan nuevamente

Omar logra comunicarse con Andrea, pero la situación está lejos de mejorar. Él cree que su novia no quiere saber nada de él porque lo culpa de haber asesinado a la joven que besó en la fiesta de su despedida de soltero. Sin embargo, la verdad es muy distinta: su padre, Elías, fingió la muerte de la chica para obligarlo a regresar a Londresy alejarlo de Andrea, la hija de Cantú, su enemigo.

Durante la llamada, Andrea, llena de rabia, no oculta su resentimiento. "Te fuiste y no te importó lo que pasara conmigo. Te aterró enfrentarte a tus responsabilidades. Me arrepiento de haberte amado", le reprocha. Ella cree que Omar sabe que está esperando un hijo, pero supone que huyó para evitar asumir su responsabilidad. Lo que Andrea desconoce es que su tía Constanza le ha ocultado la verdad, y que Omar no tiene idea de que va a ser padre.

La hija de Natalia queda devastada tras la conversación, y su tristeza no pasa desapercibida para Constanza. Al enterarse de la llamada, lo único que le preocupa a su tía es asegurarse de que Omar no descubra el embarazo. Fiel a su estilo manipulador, le aconseja a Andrea que se aleje de él para no sufrir más.

Mientras tanto, Omar está destrozado por el rechazo de Andrea. Verónica, la examante de Adrián, siembra más dudas al insinuar que Andrea probablemente lo culpa por del crimen que, en realidad, no ha cometido. Con las mentiras y manipulaciones de Elías, Constanza y Verónica, la pareja termina separándose. Pero, ¿acabarán reconciliándose?