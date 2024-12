Natalia y Chente se refugian en la playa para proteger su amor y hacen realidad su sueño juntos

Chente invita a Natalia a pasar unos días en la playa, lejos de Adrián y Olga, quienes no cesan de complicarles la vida. Ambos parecen tener un objetivo claro: romper la relación sentimental de Natalia y Chente. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil. El padre de Benjamín está profundamente enamorado de Robles, y ambos están decididos a no renunciar al amor que los une.

Durante su escapada, Vicente agradece a Natalia por brindarle una nueva oportunidad para formar una familia juntos. Es un momento especial para ambos, lejos de los problemas y lleno de esperanza para el futuro.

A su regreso, Natalia inaugura su fonda, a la que ha llamado La sazón de mi corazón. Después de mucho esfuerzo, por fin ha logrado cumplir su sueño de tener su propio negocio, un proyecto que ha hecho realidad gracias al apoyo incondicional de Vicente. La ilusión de empezar esta nueva etapa juntos refuerza aún más su compromiso como pareja.