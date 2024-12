Crece el rumor de que Vicente y Natalia son amantes y Regina busca conocer la verdad

En el barrio donde vive Chente no se habla de otra cosa: el padre de Benjamín y Natalia pasaron una noche juntos en la cabaña de Fernanda, y los rumores no dejan de crecer. Olga y Juan Gabriel están convencidos de que son amantes, y el hermano de Chente no tarda en contárselo a Regina. Sin embargo, la hija de Robles, que conoce bien a su madre, defiende que Natalia no se ha acostado con Vicente y asegura que, tras lo ocurrido con su padre, Cantú, no quiere saber nada de hombres.

La hermana de Andrea, furiosa con Juan Gabriel, termina enfrentándose, también, a José José, quien insiste en que Chente está enamorado de su madre.

Regina decide regresar a casa de Vicente para vivir con su madre, tras haber estado en casa de su tía Constanza junto a su hermana Andrea. Sin rodeos, le pregunta a su progenitora si, realmente, mantiene un romance con el nieto de doña Magos. Natalia, al enterarse, estalla de ira. Sintiéndose defraudada por Chente, se enfrenta a él, creyendo que fue él quien contó a sus hermanos que se habían besado, y termina propinándole una bofetada.

Después de aclarar la situación con Chente, Natalia habla con su hija y le asegura que su prioridad es ella y Andrea y encontrar un trabajo para vender sus postres. Regina, consciente de la difícil situación económica que atraviesa su madre, se plantea buscar un empleo para ayudar con los gastos del hogar, pero Natalia insiste en que siga estudiando para prepararse mejor para el futuro.