La contundente postura de Magos sobre Olga y el bebé que espera de Vicente

El embarazo de Olga ha puesto patas arriba a todo el mundo. La relación entre Vicente y Natalia ha quedado destruida, pues, aunque él no recuerda nada de o sucedido, Natalia se ha decepcionado mucho y sabe que ya no podrá tener una relación con el hombre al que ama cuando va a tener un hijo con otra mujer. Vicente no sabe qué hacer, pero tiene pocas alternativas. Sólo le queda hacerse cargo del bebé.

La que no tiene tan claro la paternidad del bebé de Olga es Magos. La abuela de Vicente sabe que Olga se trae algo entre manos y está dispuesta a llegar hasta el final para descubrirlo. Olga se muestra segura de sí misma y cree que no hay nada que Magos pueda hacer para evitar su matrimonio con Vicente.

Por si fuera poco, las hijas de Natalia descubren el embarazo de Olga y Vicente y quedan descolocadas, pues siempre han pensado que él era el verdadero amor de su madre.