Andrea intenta quitarse la vida tras el abandono de Omar y el desprecio de su familia

Natalia está profundamente preocupada por el estado de salud de Andrea. Su hija se encuentra muy delicada tras haber sufrido un susto en su primer mes de embarazo y debe guardar reposo absoluto para no poner en riesgo al bebé que espera junto a Omar.

Sin embargo, la joven no solo está angustiada por su salud, sino también por su prometido. No tiene noticias de él: Omar no contesta a sus mensajes ni llamadas, y sus amigos tampoco saben nada de su paradero. Finalmente, Robles le informa que el hijo de Elías se ha marchado del país, una noticia que entristece a Andrea considerablemente. "Se fue sin avisar. Me ha hecho lo mismo que mi padre", le dice a su madre entre lágrimas.

Desesperada, Andrea le pide a Natalia que llame a Samia para confirmar si realmente Omar se ha ido de México. Samia, la mujer de Elías, les asegura que su hijo ha regresado a Inglaterra para continuar sus estudios. También, les explica que Omar está dolido con Andrea por haberle ocultado su embarazo. Pero todo es mentira: Samia solo busca que la hija de Cantú sufra hasta el punto de perder al bebé que está esperando.

Andrea no se resigna y decide visitar a Samia en persona para averiguar la verdad sobre el paradero de Omar. Durante el encuentro, Samia se niega a darle información y le reprocha haber ocultado su embarazo a su primogénito antes de la boda. Además, no pierde la oportunidad de humillarla, diciéndole que jamás permitiría que su hijo se casara con alguien "mediocre" como ella. Con frialdad, le aconseja que no tenga al bebé. "Ese niño solo va a ser un estorbo para ti", le dice con desprecio.

Devastada, Andrea regresa junto a Regina a casa de su tía Constanza en un taxi. Durante el trayecto, no puede contener las lágrimas. La actitud de la familia de Omar ha vuelto a herirla profundamente, recordándole los episodios más amargos de los últimos meses: el abandono de su padre, haberse rebajado a pedir perdón a Elías por la estafa de su progenitor y la negativa de Omar a asumir su paternidad tan joven.

En un impulso desesperado, Andrea baja del taxi y comienza a correr sin rumbo. Regina la sigue, alarmada, y se lleva un gran susto al encontrar a su hermana encaramada en un puente, a punto de lanzarse al vacío. Entre lágrimas, Regina le ruega que no lo haga. Sus palabras logran conmover a Andrea, quien desiste de su intención de quitarse la vida. "Te quiero y te necesito a mi lado", le asegura su hermana.