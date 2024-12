Andrea consigue que empiecen a aparecer dudas en Vicente sobre su relación con Natalia

La relación entre Vicente y Natalia atraviesa por uno de sus mejores momentos. Por si fuera poco, el negocio que ambos han comenzado empieza a despegar y la complicidad entre los dos cada vez es mayor. Adrián, el marido de Natalia, sigue emperrado en intentar regresar con ella, pero Natalia no está dispuesta. Así que Adrián pone en marcha una estrategia para intentar sembrar dudas entre su mujer y Vicente.

Andrea, la hija de Natalia, es el vehículo del que Adrián se quiere valer para separar a su mujer de Vicente. Andrea no aprueba esa relación, pues considera que Vicente pertenece a otra clase social que no puede facilitarle a su madre el nivel de vida que tenía cuando estaba con Adrián. La ambición de Andrea es ilimitada y pone todo su empeño en sembrar la discordia en Vicente. Aprovecha un encuentro casual entre ellos, para decirle que Adrián y su madre de besaron la noche antes. Vicente no sabe si creerla o no, pero no puede evitar sentir dudas.

Cuando regresa a casa, Vicente quiere ser claro con Natalia y ella no le dice nada de su encuentro con Adrián. Eso hace sospechar a Vicente de que quizá Andrea tenía razón y comienza a dudar del amor de Natalia.