Adrián y Olga están cerca de lograr que Vicente y Natalia se separen

Adrián y Olga se alían para separar a Natalia de Vicente. Aunque Adrián no ama realmente a Natalia, finge estar arrepentido de todo el daño que le ha causado. La dejó en bancarrota y se fugó con Verónica, su mejor amiga. Aunque Natalia no puede olvidar lo que su esposo le hizo, Adrián intenta ganarse nuevamente su confianza. Para lograrlo, con la ayuda de su hija Andrea, le prepara una sorpresa con la intención de reconquistarla.

Natalia y sus dos hijas llegan al resort donde el empresario le pidió matrimonio años atrás. Allí, Adrián les suplica que lo perdonen por los errores cometidos y le permitan ser parte de sus vidas. "Os imploro que me perdonéis por los errores que cometí", dice, con un tono suplicante. Andrea y Regina, aunque aún dolidas, deciden dejar el rencor a un lado y le dan una oportunidad. Sin embargo, Natalia se muestra firme y reacia.

A pesar de la negativa, Adrián no se rinde. Está decidido a que la hija de Teresa, vuelva a caer rendida a sus pies. Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que ella sigue profundamente herida. "De corazón deseo que mis hijas puedan perdonarte, no quiero que te guarden rencor. Pero nunca voy a volver a tu lado, aunque te perdone", le afirma Natalia con seriedad.

Mientras tanto, Olga intenta convencer a Vicente de que se olvide de Natalia. Le asegura que su novia se está viendo en secreto con Adrián y que su intención es regresar con él. Desconfiado, Vicente llama a Adrián para comprobar si las palabras de Olga son ciertas. Adrián le confirma que Natalia está con él en un hotel, mientras que Natalia, al no tener su móvil consigo, no puede aclarar la situación. Este malentendido provoca que Vicente explote de celos, convencido de que entre su novia y Adrián hay algo más.

En el hotel, Adrián acompaña a Natalia a su habitación y, para su sorpresa, encuentra velas encendidas, pétalos de rosas sobre la cama y una botella de champán. Con esta escena romántica, Adrián intenta convencerla de pasar la noche con él. Sin embargo, Natalia, firme en su decisión, rechaza la propuesta y opta por dormir con sus hijas, dejando al empresario solo. Una vez más, su jugada fracasa, ya que Natalia no está dispuesta a caer en su trampa.

A la mañana siguiente, Natalia decide llamar a Vicente para decirle cuánto lo extraña, pero él, aún lleno de rencor, le habla con frialdad. "No voy a permitir que te estés burlando de mí", le dice, visiblemente molesto. Adrián, viendo una oportunidad, intenta convencer a Natalia de que merece estar con un hombre que la comprenda. Sin embargo, ella le responde con firmeza: "Por eso, ya no estoy contigo". ¿Conseguirá Natalia aclarar el malentendido con Vicente y lograr que la perdone?