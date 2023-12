¡Momento emotivo! Mahinur aparece en los sueños de Melissa para tranquilizar a la pequeña, afligida por su muerte

Melissa llora desconsolada, no soporta la pérdida de Mahinur a la que quería como una madre. Teme que Metin venda a Orhan su finca. La oferta es muy golosa, ya que está dispuesto a pagarle una cifra muy elevada por el terreno. Pero, lo que no se imagina la pequeña es que Metin no está dispuesto a marcharse de allí. Guarda muy buenos recuerdos del Valle Verde.

Melissa se queda dormida y en sus sueños ve a Mahinur. La pequeña le confiesa su deseo de no abandonar la casa donde ha vivido con ellos. La hermana de Metin intenta calmar a la que siempre ha querido como una hija. "Llevarás el Valle Verde contigo donde tú vayas porque es parte de ti", le revela a Melissa.

Además, la pequeña le asegura que está muy triste porque no pudo despedirse de ella. Mahinur la calma diciéndola que siempre estará a su lado. "La muerte no separa a quienes se quieren", afirma.