Melek Karadag, una madre dispuesta a todo por ayudar a sus hijos

Todo estaba preparado en casa de los Karadag para celebrar la boda de su hija Melek con Halil, el hijo de un amigo de la infancia de Syit Alí, el padre de Melek. Sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban, pues Melek se marchó huyendo. La hija de Sayit se había enamorado de Alpay y ambos escaparon hasta Berlín.

En la capital alemana las cosas no salieron como Melek esperaba y nunca pudo regresar a su ciudad natal. Pasó 20 años de su vida en Berlín sin ningún contacto con los suyos desde se huida en aquella accidentada boda. Melek ahora tiene 3 hijos junto a Alpay. Sus nombres son Kerem, Defne y el más pequeño de todos Seyit Alí, el mismo nombre que el del padre de Melek.

Su vida cambia radicalmente cuando, después de algunos desvanecimientos en el trabajo, Melek acude al doctor. Allí recibe la peor noticia posible y descubre que tiene un cáncer avanzado. Por si esto fuera poco, la relación con su marido Alpay ha ido deteriorándose con el tiempo y él acaba teniendo una amante. Todo se precipita y ambos firman el divorcio, aunque Alpay no está conforme. Comienza la lucha por la custodia de los hijos de Melek.

Ante esta situación, Melek no ve otra salida que regresar a Turquía, a su ciudad natal. Las cosas no van a ser fáciles para Melek, pues en su hogar no saben nada de ella y, tras lo acontecido hace 20 años, no es bienvenida en casa. Su padre hace tiempo que renegó de ella y la relación de los Karadag con la familia de Halil ha sufrido un serio deterioro.

Melek lo tiene claro y hará cualquier cosa porque sus hijos estén bien atendidos ahora que su futuro es incierto. En su ciudad natal se reencuentra con Halil, el hombre al que dejó plantado hace 20 años.