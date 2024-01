Kerem, Defne y Seyit Yildiriz son los hijos de Melek

No conocen a sus abuelos. Nacieron en Alemania y nunca han vivido en Turquía. Kerem, Defne y Seyet Yildirin son fruto del matrimonio entre Melek y Alpay y los tres siempre han arropado a su madre ante los excesos de su padre Alpay. Ahora, deben afrontar un nuevo reto juntos cuando emprenden el viaje de regreso a la ciudad natal de su madre, donde descubren que ella no es bien recibida debido a lo que sucedió 20 años atrás.

Kerem Yildiriz es el que más se da cuenta de las malas formas de su padre Alpay con su madre. Es una joven promesa del fútbol que sueña con triunfar en este deporte para así intentar salvar a su madre de las garras de Alpay. Siempre ha estado del lado de Melek, lo que le granjea la enemistad de su padre.

Kerem Yildiriz | Nova

Por su parte, Defne es la hermana melliza de Kerem. También apoya a su madre, pero su relación con ella es más de conveniencia. Siempre intenta hacer lo que quiere y no le importa la forma para conseguirlo. De hecho llegó a intentar escaparse para irse de gira con su novio, aunque al final no logró su propósito. La marcha desde Alemania a Turquía, a la casa natal de su madre, es un cambio radical en su vida, pero no necesariamente un cambio a peor.

Defne Yildiriz | Nova

Por último, el pequeño Seyet lleva el mismo nombre de su abuelo, aunque este no le conoce y ha prometido apartar a su hija Melek de su vida. Seyet siente verdadera devoción por su hermano Kerem y aborrece estar con su padre, pues le recuerda las continuas peleas que este tiene con su madre.