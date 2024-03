Es momento de comprometerse y Defne le hace una petición a Ömer que él no puede rechazar

La decisión de Ömer de incorporarse al ejército ahora que acaba de terminar su carrera de medicina ha sorprendido a toda su familia. Se trata de una decisión meditada que ha tomado como homenaje a su padre fallecido. Todo el mundo entre los Sirham estaban exultantes al conocer la decisión de Ömer; sin embargo, cuando anunció que después de cumplir con sus obligaciones, regresaría para pedir la mano de Defne, el rostro de Zümrut y de Cumali cambiaron radicalmente. Ni siquiera la propia Defne se esperaba semejante decisión.

Una vez superado el momento de tensión y enfado, pues Zümrut perdió completamente la cabeza al conocer la noticia, Ömer tiene claro que no va a dar marcha atrás en su decisión de pasar el resto de su vida con Defne. Ambos están muy enamorados y, después de todas las vicisitudes que han pasado juntos, Ömer tiene claro que no le importa lo que opine su familia al respecto, porque él se va a comprometer con Defne. La hija de Melek está ilusionada con la decisión, pero tiene muchas dudas de que se pueda llevar a cabo, pues sabe que todo el mundo está en contra de ellos. Ni los Sirham, ni los Karadag aprueban ese enlace y Defne no sabe si sus padres les darán la aprobación.

De momento, Defne quiere que Ömer haga las cosas bien y, si quiere pedir su mano a su familia, antes deberá pedirle a ella la mano como corresponde y regalarle el correspondiente anillo. Ömer se toma al pie de la letra las palabras de Defne.