Melek recibe una de las mejores sorpresas de su vida de la mano de Halil

Las cosas entre los Karadag y los Sirham comienzan a arreglarse de una manera feliz. Halil ha salido de la cárcel, donde se encontraba después de haberle dado una tremenda paliza a Alpay cuando este le chantajeaba para que no se casase con Melek. Alpay se ha recuperado felizmente, pero en lugar de denunciar a Halil, que es lo que él quería, ha mandado un sorprendente vídeo pidiendo disculpas por lo sucedido y además se ha negado a denunciar a Halil. Ese vídeo ha pillado a todos por sorpresa y ha sido idea de Kenan, que ya no se fía de su antiguo amigo y no quiere más problemas con los Sirham, pues sigue enamorado de Vildam y todavía espera que ella le corresponda.

Con todo esto, Halil ha recuperado su idea original de casarse con Melek, pero todavía tendrán que esperar unos pocos días. Para hacer la espera más llevadera, Halil ha tenido una idea que espera que a Melek le encante. Antes de acudir al juzgado a casarse, lo harán en medio del lago de Halfeti y Mirsha será el encargado de oficiar la ceremonia. Melek no se espera nada esta sorpresa, pero está feliz tras descubrir lo que Halil le ha preparado. Ambos se casan en medio del lago y ya sólo les falta acudir al juzgado para hacerlo de manera oficial