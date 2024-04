Halil y Melek deciden no perder más tiempo y casarse lo antes posible

Hace 20 años Melek huyó de su propia boda con Halil para escaparse a otro país con Alpay. Lo hizo por un malentendido. Pensó que Halil se casaba con ella como fruto de un acuerdo entre ambas familias y además pensaba que Halil estaba enamorado de otra mujer. Melek no quería interponerse en aquel amor y se marchó. Esta huida provocó un verdadero terremoto entre las dos familias y dejó completamente destrozado a Halil que nunca se logró reponer del todo. Al volver después de 20 años, el amor que Halil sentía hacia Melek volvió y ambos se sinceraron el uno con el otro. Melek descubrió que Halil estaba enamorado de ella y él comprendió los motivos de Melek para huir.

Ahora, 20 años después, ambos son muy distintos y Melek padece una grave enfermedad. A pesar de todo, Halil quiere recuperar el tiempo perdido y le pide a Melek terminar lo que no pudieron hacer hace 20 años. Es una decisión que Melek se toma con calma porque sabe que está muy enferma y no quiere hacerle más daño a Halil. Pero el hijo de Cumali no se rinde y quiere casarse con ella cueste lo que cueste. Melek da su brazo a torcer y acepta.

Ahora sólo hay que hablar con Seyit Alí para pedirle la mano de su hija. Él acepta y les da su bendición. Ya no hay nada que se interponga entre ellos y se podrán casar por fin, después de 20 años.