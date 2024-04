Defne tiene el corazón roto: Ömer no la recuerda y siente que lo está perdiendo poco a poco

Defne está sufriendo mucho. Ömer es el amor de su vida, pero, desde que perdió la memoría y no reconoce a nadie, siente que lo está perdiendo poco a poco y confiesa al abuelo de su novio que tiene miedo a que no vuelva a recordarla nunca más.

Cumali intenta calmar a la hija de Melek. "Si estás segura de tus sentimientos hacia Ömer, no debes tener miedo a nada", le asegura a la hermana de Kerem.

Defne no deja de pensar en el amor de su vida y recuerda todos los momentos románticos vividos junto a Ömer. No quiere perderlo y teme que la olvide por completo y se enamore otra joven.

En realidad, sus temores son ciertos. Ömer no reconoce a Defne pese a sus esfuerzos por recordarla y sus encuentros con una joven son cada vez más frecuentes. Con ella visita algunos de los lugares donde estuvo con la hija de Alpay para intentar recobrar la memoría. "Si hay un sentimiento de mí hacia Defne, ¿cómo me he olvidado ese gran amor?", se pregunta en voz alta ante la atenta mirada de la joven. El sobrino de Halil cree que la hermana de Seyit está perdiendo la esperanza de poder recuperarle.