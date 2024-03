¡Cuánta maldad! Alpay provoca un gran incendio para vengarse de la familia Karadag y de los Sirham

Alpay Yildiriz busca vengarse de la familia de su exmujer Melek y de Halil tras acabar en prisión. El padre de Defne acudió a la fiesta que los Karadag habían organizado al pequeño Seyit después de circuncidarle y, al perder los papeles, llamaron a la policía para que lo detuvieran al no respetar el orden de alejamiento que pesa sobre él.

Tras salir de la cárcel, Yildiriz se siente muy dolido con Kenan, al que considera su mejora amigo. No entiende por qué razón no ha ido a recogerle a su salida de prisión y se lo reprocha. El padre de Adnan ya está harto de tener que dar la cara por él cada vez que se mete en problemas.

Alpay está fuera de sí. Siente que todo el mundo le ha dado la espalda, así que busca su venganza personal. Decide quemar el zoco comercial donde tienen los negocios la familia de Melek y Halil.

Tras incendiarse prácticamente todos los locales, el exmarido de Melek aparece en el lugar acusando a Mahmut de haber provocado el fuego. Asegura que se dejó la parrilla encendida y que las brasas acabaron desolando todo. El hermano de Melek no da crédito a lo que está escuchando y prefiere mantenerse al margen.

Los bomberos consiguen apagar el fuego, pero no pueden rescatar al padre de Halil, Cumali Sirham, que permanece dentro de su tienda. Estaba preparando un postre cuando el incendio le sorprendió. Al principio, Melek cree que es Halil el que está en su interior. Al final, el abuelo de Kerem consigue rescatarle del fuego y le salva la vida, aunque su estado es grave. Ha inhalado mucho humo y está en la UCI.

Kenan, al descubrir lo ocurrido en los locales comerciales, sabe que el artifice de lo ocurrido es su amigo Alpay y no duda en pedirle una explicación. Él también busca vengarse de los Karadag y de los Sirham, pero no de esa forma. Prefiere que sufran en vida y no se deja llevar por el odio como Yildiriz.