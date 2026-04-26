Diana se opone a que sus hijas salgan con Ángel y Alejandro

Las cosas cada vez están peor entre las dos familias, la de Victoria y la de Alejandro.

A pesar de todo lo que está pasando con Déborah,y pensando en casarse con él, mientrastambién viven su historia de amor.

Sin embargo, su madre Diana no lo tiene tan claro. Piensa que Déborah puede hacer cualquier cosa para continuar su venganza y no se fía de que pueda hacer daño a sus hijas si se acercan a Alejandro, su sobrino, o a Ángel, su amigo. Así que les prohíbe estar con ellos. Ángel quiere hablar con Diana, pero la madre de su amada les dice a los dos que Déborah no les va a dejar vivir en tranquilidad, aunque ellos quieran irse a vivir a otra parte.

Valente habla a solas con su mujer y entiende su preocupación pero piensa que las chicas ya son mayores para decidir de quién se enamoran, y que ellos deben apoyarlas.

Marisol decide ver a su padre a solas para preguntarle si cuenta con su aprobación para casarse con Ángel. ¡Y Valente le dice que sí!

Por su parte, Alejandro deja claro a Victoria que su deseo de venganza lo olvidó hace mucho, cuando se atrevió a amarla, y que es el momento de probar si su amor es lo bastante fuerte y ambos están de acuerdo en que sí.

Lo que está claro es que las dos parejas se quieren mucho y eso no cambia.