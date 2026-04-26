Momento destacado
Diana se opone a que sus hijas salgan con Ángel y Alejandro
Diana tiene miedo de Déborah y no va a permitir que sus hijas están cerca de su sobrino. Por eso Marisol va a pedir permiso a su padre Valente.
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Las cosas cada vez están peor entre las dos familias, la de Victoria y la de Alejandro.A pesar de todo lo que está pasando con Déborah, Marisol sigue enamorada de Ángel y pensando en casarse con él, mientras Alejandro y victoria también viven su historia de amor.
Sin embargo, su madre Diana no lo tiene tan claro. Piensa que Déborah puede hacer cualquier cosa para continuar su venganza y no se fía de que pueda hacer daño a sus hijas si se acercan a Alejandro, su sobrino, o a Ángel, su amigo. Así que les prohíbe estar con ellos. Ángel quiere hablar con Diana, pero la madre de su amada les dice a los dos que Déborah no les va a dejar vivir en tranquilidad, aunque ellos quieran irse a vivir a otra parte.
Valente habla a solas con su mujer y entiende su preocupación pero piensa que las chicas ya son mayores para decidir de quién se enamoran, y que ellos deben apoyarlas.
Marisol decide ver a su padre a solas para preguntarle si cuenta con su aprobación para casarse con Ángel. ¡Y Valente le dice que sí!
Por su parte, Alejandro deja claro a Victoria que su deseo de venganza lo olvidó hace mucho, cuando se atrevió a amarla, y que es el momento de probar si su amor es lo bastante fuerte y ambos están de acuerdo en que sí.
Lo que está claro es que las dos parejas se quieren mucho y eso no cambia.
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