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Diana se opone a que sus hijas salgan con Ángel y Alejandro

Diana tiene miedo de Déborah y no va a permitir que sus hijas están cerca de su sobrino. Por eso Marisol va a pedir permiso a su padre Valente.

Diana se opone a que sus hijas salgan con Ángel y Alejandro

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Las cosas cada vez están peor entre las dos familias, la de Victoria y la de Alejandro.

A pesar de todo lo que está pasando con Déborah, Marisol sigue enamorada de Ángel y pensando en casarse con él, mientras Alejandro y victoria también viven su historia de amor.

Sin embargo, su madre Diana no lo tiene tan claro. Piensa que Déborah puede hacer cualquier cosa para continuar su venganza y no se fía de que pueda hacer daño a sus hijas si se acercan a Alejandro, su sobrino, o a Ángel, su amigo. Así que les prohíbe estar con ellos. Ángel quiere hablar con Diana, pero la madre de su amada les dice a los dos que Déborah no les va a dejar vivir en tranquilidad, aunque ellos quieran irse a vivir a otra parte.

Valente habla a solas con su mujer y entiende su preocupación pero piensa que las chicas ya son mayores para decidir de quién se enamoran, y que ellos deben apoyarlas.

Diana se opone al compromiso de sus hijas con Ángel y Alejandro pero Valente piensa que deben apoyarlas

Marisol decide ver a su padre a solas para preguntarle si cuenta con su aprobación para casarse con Ángel. ¡Y Valente le dice que sí!

Valente da su consentimiento a Marisol para casarse con Ángel

Por su parte, Alejandro deja claro a Victoria que su deseo de venganza lo olvidó hace mucho, cuando se atrevió a amarla, y que es el momento de probar si su amor es lo bastante fuerte y ambos están de acuerdo en que sí.

Lo que está claro es que las dos parejas se quieren mucho y eso no cambia.

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