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Alejandro, Victoria... y Lucrecia viajan a Monterrey por trabajo

Alejandro adelanta su viaje para coincidir con Victoria al enterarse de que ella también va a Monterrey. ¿Acercarán posturas?

Alejandro y Victoria comparten hotel en Monterrey

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Ángel y Marisol intenta seguir adelante con su matrimonio hasta que aparece de nuevo Lidia con Romina para pedirle una muestra de pelo y hacerle una prueba de paternidad.

Mientras, Lucrecia ofrece a Alejandro irse de viaje de trabajo un par de días y eso es lo último que necesita ahora mismo su relación con Victoria. De hecho, Victoria le dice a su padre Valente que no se preocupe que ya ha roto su relación con Alejandro. Sabe que no puede estar con él. ¡Pero se siguen queriendo muchísimo!

VICTORIA AYUDA A SU PADRE A RECUPERAR EL RANCHO

Valente sigue intentando recuperar su hacienda y su hija le va a ayudar. Ha contactado con un cliente que está en Monterrey así que va a ir Victoria a hablar con él. ¡Justo al mismo lugar al que van de viaje Lucrecia y Alejandro!

Para ayudarle con el tema de los campesinos y ponerlos de su parte, Lucrecia le ha conseguido a Alejandro una cita con el responsable y esa reunión es en Monterrey. Así aprovecha y se lo lleva de viaje dos días a solas.

lUCRECIA PROPONE A aLEJANDRO UN VIAJE DE TRABAJO

Alejandro ha adelantado el vuelo para volar con Victoria, que iba antes. Quiere hablar con ella y le pide que confíe en él. Victoria y Alejandro coinciden en el aeropuerto, cada uno a sus negocios pero ambos destino Monterrey.

Ella sigue convencida de que tiene que olvidarlo. Alejandro la ve jugando con el anillo y le pide que nunca se lo quite porque ese anillo protege su amor, que será para toda la vida.

Alejandro y Victoria coinciden en el aeropuerto

Pero ella quiere alejarse y viajar separados, aunque Alejandro no lo va a poner tan fácil.

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