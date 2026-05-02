Alejandro, Victoria... y Lucrecia viajan a Monterrey por trabajo

Ángel y Marisol intenta seguir adelante con su matrimonio hasta que aparece de nuevo Lidia con Romina para pedirle una muestra de pelo y hacerle una prueba de paternidad.

Mientras, Lucrecia ofrece a Alejandro irse de viaje de trabajo un par de días y eso es lo último que necesita ahora mismo su relación con Victoria. De hecho, Victoria le dice a su padre Valente que no se preocupe que ya ha roto su relación con Alejandro. Sabe que no puede estar con él. ¡Pero se siguen queriendo muchísimo!

Valente sigue intentando recuperar su hacienda y su hija le va a ayudar. Ha contactado con un cliente que está en Monterrey así que va a ir Victoria a hablar con él. ¡Justo al mismo lugar al que van de viaje Lucrecia y Alejandro!

Para ayudarle con el tema de los campesinos y ponerlos de su parte, Lucrecia le ha conseguido a Alejandro una cita con el responsable y esa reunión es en Monterrey. Así aprovecha y se lo lleva de viaje dos días a solas.

Alejandro ha adelantado el vuelo para volar con Victoria, que iba antes. Quiere hablar con ella y le pide que confíe en él. Victoria y Alejandro coinciden en el aeropuerto, cada uno a sus negocios pero ambos destino Monterrey.

Ella sigue convencida de que tiene que olvidarlo. Alejandro la ve jugando con el anillo y le pide que nunca se lo quite porque ese anillo protege su amor, que será para toda la vida.

Pero ella quiere alejarse y viajar separados, aunque Alejandro no lo va a poner tan fácil.