Soner abandona a Aylin justo antes de darse el "sí, quiero"

Aylin lleva mucho tiempo esperando este momento y, por fin, el día de su boda con Soner ha llegado. Aylin está guapísima y todos los invitados rebosan felicidad, pero algo le está sucediendo a Soner, su cabeza está en otro lado y no parece estar convencido de casarse con Aylin.

De repente, en la misma recepción de la boda, Soner decide que no se casará con Aylin y sale corriendo, Ali lo sigue y le da una brutal paliza ante la que Soner no intenta ni si quiera defenderse. ¿Qué puede haber pasado para que Soner cambie tan repentinamente de opinión? El regalo de boda que les ha hecho Murat tiene mucho que ver ... Si quieres saber qué ha sucedido en realidad, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.