La disparatada petición de Ali que Cemile no está dispuesta a considerar

Caroline está harta del comportamiento de Ali y después de lo sucedido en el puerto, ha tomado la decisión de abandonarle. Mientras, Cemile intenta recuperarse de lo ocurrido.

Ali se encuentra completamente solo y se ha dado cuenta de que no tiene nada. Ahora, tras la marcha de Caroline, ha vuelto a poner sus ojos en Cemile y acude a su casa con una oscura intención. Allí intenta convencer a la que fuera su mujer de que tienen que volver a estar juntos. Como si nada hubiera pasado, Ali pretende que Cemile vuelva con él. Cemile está sola en casa y no sale de su asombro al escuchar la petición de su exmarido. Ali no está dispuesto a aceptar una negativa como respuesta.