¿Cuál es la condición que le pone Ali a Caroline para ayudarla a salir de prisión?

Han arrestado a Caroline bajo el pretexto de que fue la última en ver con vida a Ekber, un hombre que ha aparecido muerto en el baño de su casa en Holanda. Aunque la policía aún sigue investigando y no ha llegado al final del asunto, mantendrán a Caroline encerrada hasta descubrir quién es el culpable.

Ahora que Caroline ha recuperado a Mustafa siente que tiene la obligación de salir sea como sea de prisión para estar con su hijo, por eso le pide a Ali que pague su fianza. Ali no tiene suficiente dinero, pero Caroline tiene escondido el dinero que Cemile le dio para los cuidados de Mustafa y le pide a Ali que se lo traiga. Ali, a pesar de que no está de acuerdo en gastar el dinero de la manutención de su hijo, acepta, pero con una condición que Caroline no está dispuesta a cumplir ... ¿Quieres saber de qué se trata?, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia para descubrirlo.