Cemile pierde el trabajo y culpa a Ali

Cemile no solo ha perdido su puesto como directora de la empresa, sino que, ahora, cuando intenta resurgir vendiendo telas cosidas a otras mujeres, también la han despedido. Ella sabe que su trabajo está bien hecho, así que insiste para saber por qué no contarán más con sus servicios, a lo que no obtiene ninguna respuesta.

Entonces lo tiene claro, ha sido Ali el que ha amenazado a la gente para que no le den trabajo. Ya lo hizo una vez en el pasado, ¿por qué no lo iba a hacer otra vez?. Cemile, hecha una furia, va a casa de Ali a obtener respuestas ... ¿Tendrá Ali algo que ver? ¿Descubrirá Cemile quién no para de intentar hundirla? Si quieres descubrirlo, solo tienes que reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.