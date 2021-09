Cemile lleva a Ali de vuelta a casa ante el asombro de todos

El infarto ha dejado a Ali muy delicado de salud. Sin embargo, no se puede quedar más tiempo en el hospital y debe regresar. Nadie parece querer hacerse cargo de él y Cemile toma una decisión. Cuando sus hijos descubren lo que ha hecho, no se lo creen. Sobre todo Mete, que no puede entender que su madre haya traído de vuelta a casa a su padre.