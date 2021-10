Ali ve cómo Caroline pega a Osman

Caroline no imaginaba que en su nueva vida con Ali tuviera que hacerse cargo de un niño. Cuando ve en el día a día que tiene que fregar y limpiar la ropa de Osman no lo lleva muy bien. Cuando Ali no está en casa, no para de quejarse de Osman y de hacerle burla. Osman se cansa y sale corriendo de casa con tan mala suerte de que está a punto de pillarle un coche. Caroline muy enfadada le da dos bofetones con tan mala suerte para ella de que Ali lo ve todo. Ella sale corriendo despavorida temiendo la reacción de Ali.