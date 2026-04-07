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Todos creen que Leyla ha muerto atropellada por Tufan, pero nada es lo que parece

Tras el atropello y la detención de Tufan, todo apunta a la muerte de Leyla… pero un giro inesperado cambia por completo la situación.

Leyla, a punto de ser atropellada en plena noche

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Nur y Mali quieren quitarse de en medio a Leyla y a Tufan, así que idean un plan para tenderles una trampa. Leyla aparece sola en mitad de la carretera, fuera del coche tras pinchar una rueda… pero nada es casualidad.

Mali le escribe desde el móvil de Kürsat haciéndose pasar por él para citarla a medianoche. Todo forma parte de su plan: quieren castigarla por meterse donde no la llaman.

El marido de Ferda pretende acabar con ella y, para inculpar a Tufan, utiliza su coche. Mientras Leyla espera ayuda, intenta detener a un vehículo que se acerca… pero pronto se da cuenta de que no tiene intención de frenar y va directo hacia ella.

Lo que no imagina es que al volante está Mali, el amante de Nur, que no duda en acelerar para acabar con su vida.

Tufan, detenido por atropellar supestamente a Leyla

Horas después, Nur llama a la policía desde la mansión denunciando el atropello e inculpando a Tufan. Civan, fuera de sí, asegura que su padre es el responsable de la muerte de Leyla, y los agentes terminan llevándose a Tufan detenido.

Después de lo ocurrido, Civan le promete a su progenitora empezar una nueva vida juntos, lejos de la mansión, incluso poniendo las escrituras a su nombre. Por eso, cuando Nur prepara la maleta para marcharse con su hijo, no imagina lo que está a punto de suceder.

Al abrir la puerta… se queda paralizada: Leyla está allí, viva, con una tarta para celebrar el cumpleaños de su suegra. Nur no puede creerlo. Su plan ha fallado. ¿Qué pasará ahora?

Nur se lleva una desagradable sorpresa

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