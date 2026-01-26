Papel interpretado por Cemre Baysel
Leyla regresa al pasado con un objetivo: vengarse de la mujer que le arrebató todo
Convertida en una chef de renombre, Leyla jura vengarse de su madrastra por haberla abandonado cuando era una niña en un vertedero.
Leyla es una joven dulce y honesta cuya infancia queda marcada por la tragedia cuando pierde a su madre. Su padre, incapaz de sobrellevar la soledad, se casa con Nur, una mujer manipuladora que poco a poco se gana su confianza hasta lograr que venda la casa familiar y se apropie del dinero.
El destino golpea de nuevo cuando el padre de Leyla muere tras ser atropellado por Tufan. Tras su muerte, Nur no muestra compasión: decide deshacerse de la niña llevándola a un vertedero donde ella misma creció, un lugar inhóspito en el que la miseria y la supervivencia son ley de vida.
En ese entorno cruel, Leyla conoce a Cino, un joven noble que se convierte en su protector, su apoyo y su refugio. Juntos aprenden a sobrevivir entre la basura y el abandono, y con el tiempo nace entre ellos un amor profundo y sincero.
Los años pasan y Leyla logra escapar de ese pasado. Con esfuerzo, talento y determinación, se convierte en una chef de renombre, admirada por su creatividad y su fuerza. Sin embargo, las heridas del pasado siguen abiertas y su único objetivo es vengarse de Nur por todo el daño causado.
Pero cuando Civan aparece en su vida, un amor inesperado pone a prueba sus convicciones. Dividida entre el deseo de justicia y la posibilidad de ser feliz, Leyla deberá decidir si el amor puede apagar su sed de venganza.
