Leyla regresa al pasado con un objetivo: vengarse de la mujer que le arrebató todo

Leyla es una joven dulce y honesta cuya infancia queda marcada por la tragedia cuando pierde a su madre. Su padre, incapaz de sobrellevar la soledad, se casa con Nur, una mujer manipuladora que poco a poco se gana su confianza hasta lograr que venda la casa familiar y se apropie del dinero.

El destino golpea de nuevo cuando el padre de Leyla muere tras ser atropellado por Tufan. Tras su muerte, Nur no muestra compasión: decide deshacerse de la niña llevándola a un vertedero donde ella misma creció, un lugar inhóspito en el que la miseria y la supervivencia son ley de vida.

En ese entorno cruel, Leyla conoce a Cino, un joven noble que se convierte en su protector, su apoyo y su refugio. Juntos aprenden a sobrevivir entre la basura y el abandono, y con el tiempo nace entre ellos un amor profundo y sincero.

Los años pasan y Leyla logra escapar de ese pasado. Con esfuerzo, talento y determinación, se convierte en una chef de renombre, admirada por su creatividad y su fuerza. Sin embargo, las heridas del pasado siguen abiertas y su único objetivo es vengarse de Nur por todo el daño causado.

Pero cuando Civan aparece en su vida, un amor inesperado pone a prueba sus convicciones. Dividida entre el deseo de justicia y la posibilidad de ser feliz, Leyla deberá decidir si el amor puede apagar su sed de venganza.