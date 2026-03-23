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El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

La noticia sacude a los Yıldız, rompe la confianza de Serap y obliga a Tufan a enfrentarse a Nur para descubrir si el bebé es realmente suyo.

El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

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La noticia del embarazo de Nur estalla como la pólvora en la familia Yıldız. La primera en reaccionar es Serap, que entra en cólera al descubrir que Tufan podría ser padre de nuevo. Indignada, acude a la mansión de su novio y se reprocha no haber creído a Nur cuando le insinuó que había retomado su relación con su marido.

El exfutbolista intenta negarlo todo, pero Serap ya no confía en él. Dolida, lamenta que todo ocurra justo cuando estaban construyendo un futuro juntos.

La chef interviene para intentar acercar posturas y le sugiere a Serap que no se rinda… que exija a Tufan una prueba de ADN para salir de dudas.

Tufan no quiere renunciar al amor de Serap

Desesperado por no perderla, Tufan acude a casa de Serap para pedirle otra oportunidad. Ella lo tiene claro: no quiere ser la otra. Si quiere seguir a su lado, tendrá que demostrar que el bebé de Nur no es suyo. Él acepta.

Decidido a llegar hasta el final, Tufan se reúne con Nur en la cafetería del hotel donde se aloja y la enfrenta. La amenaza con acabar con ella si sigue dañando a su familia, cuya reputación ya está muy tocada tras su intervención televisiva.

Aunque Nur le muestra unas analíticas del hospital que confirman su embarazo, a Tufan no le basta. Quiere acompañarla al médico y hacerse una prueba de ADN para saber si realmente es el padre.

"Te arrepentirás de lo que me has hecho", le advierte ella, dejando claro que esto no ha terminado.

Tufan se compromete a hacerse una prueba de ADN
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