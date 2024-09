Sorpresa completa en el seno de los Cevher cuando Azra asegura que seguirá su matrimonio con Sergen

Cuando sale a la luz pública el listado de personas que les han sido infiel a sus parejas, Azra se queda de piedra cuando comprueba que su marido está en esa lista. Su reacción no se hace esperar y monta en cólera contra él. Sergen intenta defenderse asegurando que ya no ve a esa mujer y que sólo ocurrió una vez, pero Azra no le cree. Es muy duro para ella comprobar que su matrimonio es una mentira y que por culpa de la actuación de su marido, su familia se va a romper. Es un durísimo golpe para ella.

Tanto sus hermanas como su madre están convencidas que que Azra tomará la decisión de divorciarse de Sergen. También Yildirim, su compañero de bufete y antiguo novio que sigue enamorado de ella, confía en que tome la decisión correcta. Sergen por su parte sigue confiando en que Azra le perdone y, aunque sigue viendo a su amante, jura y perjura que ya no hay nada entre ellos y que no volverá a ver a esa mujer; no quiere perder a sus hijos bajo ningún concepto.

Pero cuando todos se encuentran reunidos después de solucionar el futuro económico del bufete de Çolpan, Azra aparece por sorpresa en casa para hacer un anuncio que deja a todos con la boca abierta. Perdona públicamente a Sergen y asegura que le va a dar una nueva oportunidad. Sergen no es sólo el primer sorprendido con esta noticia, todos los demás no entienden ese cambio de opinión de Azra. El que peor lo lleva es Yildirim que había soñado con un futuro reencuentro con su gran amor, pero esa noticia le deja completamente fuera.

Sanem, la hermana de Azra no puede creer lo que está viendo y se siente en la obligación de contarle a su hermana lo que sucedió con Sergen hace unos días. Él la besó y, aunque Sergen aseguró que estaba muy borracho, Sanem sabe que debe confesárselo a su hermana antes de que ella haga algo de lo que se tenga que arrepentir.