Sergen utiliza la tragedia de Faruk como nueva estrategia para intentar recuperar a Azra

Una de las grandes incógnitas de las hermanas Cevher es conocer el motivo por el que Faruk, su padre, ha regresado a sus vidas después de tanto tiempo. Çolpan sabe los motivos y ha intentado explicárselos a sus hijas a petición de Faruk, pero el plan no salió adelante ya que se produjo un mal entendido entre ambos y las hisjas de Çolpan se llevaron una idea equivocada de lo que sucedía.

La realidad es que a Faruk no le queda mucho tiempo de vida. Ha consultado a numerosos especialistas y todos han coincidido en que su enfermedad es irreversible. Ese es el motivo que ha llevado a Faruk a regresar y querer conocer a sus hijas antes de morir. El tiempo pasa y las hermanas Cevher siguen sin conocer la verdad sobre lo que le ocurre a su padre. Por eso Faruk decide tomar la iniciativa y acude a casa de Azra.

Faruk quiere contarle a ella lo que realmente está pasando antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que Azra no está en casa, sólo está Sergen. Aunque Faruk sabe las dificultades que está pasando el matrimonio, pasa a la casa y le cuenta todo a Sergen. Su todavía yerno se queda muy preocupado por lo que está escuchando. Incluso se ofrece a contactar con más médicos para que estudien el caso de Faruk, pero él sabe que todos tendrán el mismo pronóstico: no hay nada que hacer.

Cuando Azra regresa a casa, Sergen recibe una llamada del hospital; ha estado consultando con un doctor amigo suyo las posibilidades de supervivencia de Faruk. Como la relación entre Sergen y Azra está tan mal, ella sospecha de la llamada y le pide a Sergen que ponga el altavoz del teléfono para escuchar quien es la que llama. Ante su sorpresa, es un médico que le dice a Sergen que la enfermedad no tiene solución. Obviamente se refiere a Faruk, pero Azra no sabe que su padre ha estado en casa y termina pensando que esa grave enfermedad es la de Sergen. Él no hace nada por desmentir el malentendido y ella acaba pensando que su ex se va a morir. Sergen ha descubierto una manera de recuperar a su mujer intentando darle pena.