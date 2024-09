Las razones de la aparición repentina de Faruk y el favor que Çolpan está dispuesta a hacer por él

Çolpan y sus hijas han quedado impresionadas tras la repentina aparición en escena de Faruk, el marido y padre de las Cevher y que llevaba desaparecido de sus vidas más de 25 años. La reacción de Çolpan fue de ira tras su regreso, lo mismo que Azra y Sanem, que le reprocharon la ausencia de sus vidas. Sólo Günes, la hermana pequeña y que nunca conoció a Faruk, se mostraba indulgente con lo que su padre hizo.

Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué Faruk aparece de improviso en las vidas de todas ellas? Pronto conocemos la respuesta. Faruk está enfermo y asegura que no quiere dejar este mundo sin antes conocer mejor a sus hijas, pedirles perdón por lo sucedido e intentar reconciliarse con ellas. Çolpan se queda de piedra tras conocer la noticia y, aunque en un principio se muestra fría ante las pretensiones de su ex marido, cuando él no la ve, se derrumba ante la noticia que acaba de conocer. Çolpan acepta ayudar a Faruk a reconciliarse con sus hijas.