¿Quién es el nuevo abogado que irrumpe en la vida de Azra? Tiene algo importante que contarle

Ha pasado un año desde la trágica noche en la que Yildirim perdió la vida. Desde aquel día, la vida de Azra y de sus allegados ha cambiado por completo. Ahora vive retirada de la abogacía y se refugia en la pequeña cafetería que tiene su hermana Günes en uno de los barrios más populares de Estambul. Lo ocurrido entonces hizo que Azra perdiera la ilusión por su trabajo y no tiene ninguna intención de regresar. Erman acude a verla para intentar convencerla de que regrese al trabajo porque tienen un caso muy importante, pero ella lo rechaza.

También su madre Çolpan está desolada por lo sucedido con Yildirim y le pide a su hija que intente pasar página. Pero Azra dice que no. Además se lamenta de no haber llegado a tiempo para impedir que Yildirim se marchara y reprocha a su madre Çolpan que la convenciera para no darle una segunda oportunidad. La relación entre ambas se ha deteriorado mucho.

Pero no es fácil desprenderse del pasado y un caso que parecía cerrado vuelve a la vida. Un desconocido abogado llamado Efe Avci irrumpe con decisión en la vida de Azra. Cuando ella acude al cementerio para ponerle flores a Yildirim, Efe aparece para contarle un detalle de la muerte del abogado. No fue un accidente, alguien le mató y ella puede conocer su identidad. En un principio, Azra se queda confundida porque todo este tiempo ha creído que Yildirim perdió la vida en un fatal accidente y se responsabiliza de ello, pero las pruebas que Efe le presenta, la demuestran que fue un asesinato.

Pero, ¿Quién es Efe Avci? Se trata de un intrépido abogado matrimonialista que no cede ante nadie para conseguir sus propósitos. Mujeriego y algo egocéntrico, esconde un pasado que intenta ocultar con una vida alejada de lo que él fue en el pasado.