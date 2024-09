La mentira de Sergen sale a la luz durante su juicio por el divorcio de Azra

Sergen ve más cerca que nunca la posibilidad de reconciliación con Azra al seguir manteniendo la mentira de su supuesta enfermedad terminal. Ella está profundamente convencida de que, después de perder a su padre, debe centrarse en mantener a su familia unida sobre todo después de enterarse de que su marido padece una enfermedad terminal.

Yildirim no tiene ninguna prueba de que Sergen mienta, pero está convencido de que el marido de Azra pretende dar pena para seguir a su lado. Azra no cree que nadie pueda ser tan cruel como para mantener una mentira tan dura, y le recrimina a Yildirim que siga creyendo eso. El enfrentamiento entre ambos es evidente y Yildirim cree que Azra no es lo suficientemente valiente como para tomar la decisión de dejar de una vez por todas a su marido.

En el juicio que se tiene que celebrar para decidir sobre el divorcio de Azra, Yildirim juega sus cartas y consigue engañar a Sergen, que acaba reconociendo durante la vista que se ha inventado todo lo de su enfermedad. Azra no puede creer que su marido haya sido capaz de mantener semejante engaño.