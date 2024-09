La complicidad entre Azra y Yildirim cada vez es mayor y Sergen toma una decisión equivocada

Melisa es una famosa cantante que sufre malos tratos por parte de su marido Koray. Ambos tienen un hijo en común y ella ha acudido a Azra para conseguir el divorcio y la custodia de su hijo pequeño. La batalla legal está siendo muy dura y todo el país la sigue con atención. Ahora se juegan las últimas balas ambas partes y Azra está convencida de que su cliente Melisa tiene las de ganar. Pero enfrente tiene a una de las mejores abogadas del país, Neyram.

Neyram es la ex mujer de Yildirim y no tienen ningún tipo de reparos en hacer lo que sea con tal de lograr la victoria en un juicio. Sergen, que ya no sabe qué hacer para conseguir que Azra no se divorcie de él, recurre a una idea descabellada. Le pide a Neyram que sea su abogada con el propósito de impedir su divorcio. A cambio le ofrece información privilegiada de todo la estrategia procesal que Azra pueda tener con Melisa.

La oferta es tentadora y Neyram no duda en aceptarla. Sergen piensa que ha tomado una buena decisión, pero pronto descubre que se ha equivocado. Sergen comprueba la violenta personalidad de Koray y se da cuenta de que Neyram tiene muchas posibilidades de ganar el caso. Decide entonces cambiar de bando y ayudar a Azra. Quizá así su ex mujer le pueda dar una nueva oportunidad.