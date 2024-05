Zerrin convence a Nehir de que ha llegado el momento de volver a su antigua vida

Nehir y Zerrin están tomando un postre en una cafetería de Estambul. Nehir está triste por todo lo ocurrido en la presa entre ella y Nazim. Aunque en el fondo está enamorada de él, lo suyo no puede funcionar y menos después de la aparición de su mujer y su hija de quien todavía no se ha divorciado oficialmente.

Nehir se ha marchado a Estambul con la intención de poner tierra de por medio entre ambos. Ha sido una decisión difícil, pero ella no podía estar con Nazim después de todo lo sucedido entre ambos. Zerrin aprovecha la ocasión para echar más leña al fuego. A ella no le interesa que Nehir la abandone, pues el negocio de estafas que tiene montado no se puede hacer sin ella. Zerrin está satisfecha con la llegada a la ciudad. Allí es donde ella y Nehir se sienten seguras. Asegura que deben volver a hacer lo que realmente se les da bien, que es estafar a hombres ricos para quitarles el dinero y luego desaparecer.

Aunque Nehir pensaba en dejar el trabajo después de conocer a Nazim y tras una mala experiencia con un estafado, ahora no le queda más remedio que volver a hacer lo que lleva toda la vida haciendo. Así que, después de los consejos y las reflexiones de Zerrin, Nehir acepta volver a su vieja vida de estafadora. Quizá sea la mejor forma de olvidar la mala experiencia que acaba de pasar.