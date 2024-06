La hermana de Bahar se toma la justicia por su mano y Nehir está a punto de morir calcinada

Bahar ha encontrado en su repentina hermana Azra una gran aliada en su lucha contra Nehir. Ella es la que le está pasando información de todo lo que sucede en esa casa y Bahar la utiliza a su antojo y en su beneficio. Todavía no conoce las verdaderas intenciones de Azra, pero Bahar parece tener con ella una confianza plena, lo que le permite a Azra actuar sin tener que consultarle a Bahar lo que hace.

Nazim está muy enfadado con Nehir y con Bahar por haberle engañado en sus respectivos embarazos. Está harto de que le tomen el pelo y decide apartarse un tiempo de ambas. Nehir es consciente de que lo ha hecho mal y quiere acudir a verle para pedirle que le perdone. Zerrin ha conseguido su dirección, pues Nazim no ha dicho a nadie donde estaba; pero Azra se ha adelantado y ha cambiado esa dirección. El lugar que Zerrin le ha indicado a Nehir es una nave industrial que parece abandonada. No es la cabaña en el campo en la que Nazim se ha refugiado para poder estar solo. A pesar de las dudas, Nehir se presenta en la dirección convenida para aclarar las cosas con Nazim. Sin embargo todo es una trampa. Cuando entra en la nave, Azra aparece por sorpresa, la empuja y la encierra dentro. Azra simula que se trata de un robo y sale huyendo. Seguro que Bahar le agradecerá el haberle quitado de encima a Nehir. Bahar no sabe nada.

El tiempo pasa y nadie tiene noticias de Nehir, por lo que Zerrin comienza a preocuparse. Cuando Nazim aparece por casa y dice que no ha estado con Nehir y que tampoco sabe nada de ella, saltan todas las alarmas. Está ya claro que algo le ha pasado y la preocupación es total. Zerrin tira de uno de sus contactos para que localice el teléfono de Nehir y así poder localizarla.

Cuando tienen los datos, Nazim acude con Zerrin al lugar donde han localizado el teléfono de Nehir y descubren que la nave donde está encerrada está ardiendo. Puede que sea demasiado tarde para Nehir. Nazim entra dentro y logra sacar a Nehir, pero está inconsciente. ¿Sobrevivirá? ¿Quién le ha tendido esta Trampa?