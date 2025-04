Después de años de silencio, Alí se sincera con su padre y se atreve a contarle cómo lo marcó su abandono

Alí se encuentra en el pasillo del hospital Berhayat con su madre y se queda de piedra al verla, después de tantos años sin tener noticias de ella. Su progenitora rompe a llorar y solo quiere abrazarlo, pero Vefa no se deja. De repente, el joven residente recuerda algunos momentos que vivió con ella cuando era niño. No puede olvidar, en especial, una escena: su madre llorando en la cama tras recibir una paliza por parte de su padre. Él era muy pequeño, pero velaba por ella.

Su madre le pide perdón por no haberlo protegido desde niño y le ruega que hable con su padre, quien se está muriendo de un cáncer de garganta.

Entre lágrimas, Alí le pregunta por qué lo abandonó, y ella le contesta que no fue capaz de dejar a su marido. Le recuerda que él le prometió perdonarla por haberse desentendido de él y de su hermano Ahmed. "Sabes lo que pasó después de eso. Crecí, y entonces comprendí que esas promesas me las tenías que hacer tú. Y yo era solo un niño… un niño que estaba solo", le responde Alí, con lágrimas en los ojos.

Después de darle muchas vueltas, Alí decide enfrentarse a su padre y confesarle cómo se siente por su abandono. Lo hace desde la puerta de la habitación, en presencia de Beliz y Ferman. El novio de Nazli le revela que es la persona a la que más teme y que todavía no puede olvidar el miedo que sentía cuando lo escuchaba llegar a casa borracho. "Rezaba para que no me pegaras o me gritaras. Eres una mala persona, papá", se sincera, con el corazón roto.