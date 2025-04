Alí, toca fondo: lo separan de Nazli y se reencuentra con su padre

Alí no está pasando por un buen momento. Estaba en el punto de mira de Tanju, quien creía que no era capaz de concentrarse por tener un affaire con Nazli. Pero ahora, resulta que es su novia la que va a ser castigada por ello. Korman sanciona a Vefa, pero a ella le prohíbe trabajar en cirugía y la envía a la clínica que creó Beliz. "Ya no vas a trabajar con Alí", le dice Tanju con tono serio.

Esto supone un duro mazazo para el protegido de Adil. El hecho de no poder trabajar codo a codo con Nazli, que siempre ha estado a su lado apoyándolo, le hace sentirse más vulnerable.

Pero esto no es todo. Cuando ya parece haber aceptado que su novia no estará en el mismo departamento que él, su padre aparece en el hospital. Lo abandonó cuando era tan solo un crío, y sufrió malos tratos y vejaciones por parte de su progenitor cuando estuvo viviendo bajo el mismo techo que él, algo que jamás ha olvidado.

Volver a revivir ese pasado le pasa factura a Vefa. El joven residente queda en shock, incapaz de articular palabra, y se refugia en la sala de descanso. Ferman no se separa de su lado, y cuando llega Adil para interesarse por él, intenta mediar para que hable con su padre, quien ha acudido al Berhayat para ver a su hijo antes de morir. Sufre un cáncer de garganta y ya no le queda mucho tiempo de vida.

Pero el simple hecho de escuchar la palabra "padre" desata su rabia. Gritando, le pide a Erinç que lo deje en paz. "No quiero nada de él", afirma, muy serio. ¿Recapacitará y cambiará de opinión?