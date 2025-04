Imelda no para en su batalla contra Paula. Ahora se enfrenta a ella tras conocer su decisión de mudarse de casa

La amistad entre Imelda y Paula parece imposible. Imelda sigue obsesionada con la mujer de Rogelio a la que pretende destruir a toda costa y cueste lo que cueste. El nuevo foco de enfrentamiento es la mudanza que Paula y Rogelio van a llevar a cabo porque ella quiere alejarse lo más posible de la influencia de Martina y de sus decisiones. Paula no quiere que la madre de Rogelio influya en absoluto en la crianza de su hijo. Por eso ambos han decidido buscarse un piso en el pueblo, pero alejados de la hacienda familiar.

Esta decisión provoca un nuevo enfrentamiento con Fernando y con Imelda que se sienten agraviados por esta decisión. Martina no les permitió mudarse a una nueva casa, mientras ahora calla con la decisión de Rogelio. La diferencia es que Fernando pretendía comprar una nueva casa con el dinero de la empresa, mientras que Rogelio lo ha hecho con el suyo propio.

Esta incómoda situación no le viene para nada bien a Paula que, tras su reciente visita a la doctora, sabe que tiene que someterse a una amniocentesis para ver si hay algún tipo de problema genético con su bebé. Erika, la doctora, le ha pedido que tenga tranquilidad y que no se someta a situaciones de tensión. Todavía no saben si hay algún problema con el bebé, pero hasta entonces Paula debe estar tranquila. La situación en la mansión no parece el lugar más adecuado.