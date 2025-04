La sorprendente reacción de Alí cuando recibe la peor noticia posible

Eric ha sufrido un desvanecimiento y los doctores le han estado sometiendo a diferentes pruebas para ver de qué se trata. No le han dicho nada a Alí para no preocuparle hasta no tener un diagnóstico cerrado. Desgraciadamente, los resultados de las pruebas no dejan lugar a las dudas y el diagnóstico de Eric es muy preocupante. Ahora ya no hay posibilidad de ocultarle la información a Alí.

Conscientes de la gravedad del asunto, Nazli acude a ver a Alí para pedirle que la acompañe al despacho de Ferman. Alí cree que le van a regañar por alguna cosa, pues en el despacho está desde la directora, a todos los médicos importantes del centro hospitalario. Ferman toma la palabra e intenta explicarle a Alí lo que está sucediendo. Eric tiene un tumor cerebral que no se ha podido detectar hasta ahora. Su vida corre un serio peligro. La reacción de Alí no es la que ellos esperaban, pero tarde o temprano tendrá que aceptar la triste realidad.