La amistad entre Cecilia y Paula salta en pedazos cuando la mujer de Rogelio se entera de quién pagó la escuela de música

Paula siempre ha estado sola en la vida desde que sus padres murieron. Sólo su tía Eva y su amiga Cecilia han estado junto a ella en todos sus momentos. Lo que une a Paula y Cecilia es algo más que amistad, es un vínculo muy profundo que llega casi a la unión familiar; pero esa situación está a punto de cambiar para siempre.

El problema de fondo de todo ello radica, cómo no, en la presencia de Ignacio junto a Cecilia. Su interés en destruir todo lo que esté cerca de los Iturbide ha llevado a Ignacio a acercarse mucho a Cecilia hasta el punto de que ambos han comenzado una relación que ha sorprendido a la propia amiga de Paula. Los planes de Ignacio son oscuros y no duda un segundo en aprovecharse de cualquier situación para intentar dañar a los Iturbide.

La escuela de Música es el gran sueño de Paula y de Cecilia. Poder haber montado la escuela en Morelia significa mucho para ambas y Paula no puede estar más feliz. Sin embargo no todo es tan idílico como parece. Ignacio es dueño del 50 por ciento de la escuela pues es él quien ha puesto el dinero por parte de Cecilia para poder comprar la casa donde se aloja la escuela. Cecilia sabe que a su amiga Paula Ignacio no le cae bien y por eso no le ha dicho todavía que no ha sido ella la que ha puesto el dinero, sino Ignacio.

Cuando Rogelio le insinúa a su mujer que Cecilia no es la dueña del 50 por ciento de la escuela, Paula se ofende mucho y asegura que su amiga jamás haría algo así sin consultarla. Cuando acuden a casa de Cecilia para aclarar el asunto, Paula descubre la verdad y se siente traicionada por su amiga. La amistad inquebrantable que existía entre ambas, salta por los aires.