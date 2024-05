La verdad sobre el padre del hijo de Nehir descoloca a Nazim y a Bahar

La muerte de Hakan y la boda de Nazim con Bahar han precipitado los acontecimientos. Nehir está furiosa por el comportamiento del hombre con el que un día fue feliz. Ella es consciente de sus errores en el pasado, pero cree que el comportamiento de Nazim con ella está siendo injusto y cruel. Por eso ha decidido pasar a la acción e intentar vengarse de Nazim. No sólo quiere darle celos en su ficticio matrimonio con Tarik, sino que pretende alejarle cada vez más de Mert.

Nehir está haciendo lo posible para que Nazim abra los ojos y se vuelva a enamorar de ella. Sabe que en el fondo es así, pero la venganza no le deja pensar con claridad. Además, está Bahar que se ha dado cuenta de la estrategia de Nehir y ha decidido pasar a la acción e intentar mantener su matrimonio a flote y convertir a Nehir a una mujer sin escrúpulos que sólo pretende vengarse. Nazim está en medio de toda esta batalla.

Mientras Bahar y Mert están jugando en la habitación, la hermana de Hakan encuentra unas fotos antiguas de Nehir y del pequeño. Entre esas fotos, Bahar descubre la de la ecografía de Nehir. Al mirar la fecha de cuando fue tomada, Bahar descubre que hay algo que no le cuadra. Se percata de que Hakan no puede ser el padre del niño, pues se casaron semanas después de la fecha que aparece en la ecografía.

Si Mert no es hijo de Hakan, ¿de quién es? Bahar decide investigarlo y coge una muestra de pelo del pequeño y otra de ella misma y se la lleva a un amigo que trabaja en un laboratorio de ADN para que le haga las pruebas. Al poco tiempo llega la confirmación de lo que ella imaginaba: Mert no es hijo de Hakan.

Muy enfadada y decidida a demostrar ante todos que Nehir es también una mentirosa, acude a su casa pare echárselo en cara. Cual no es su sorpresa, al descubrir que Nehir reconoce delante de Nazim que Mert es su hijo y no el de Hakan. Nazim no sabe ya en qué creer.