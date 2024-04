El 'señorito' Tarik llega a la presa donde trabaja Nazim y no parece encajar bien

Es temprano por la mañana y una furgoneta acaba de llegar a la presa que varios jóvenes que van a trabajar allí. La presa está situada lejos de cualquier punto habitable y por eso la mayoría de los trabajadores tienen que hacer vida allí. En esa furgoneta también viaja un joven llamado Tarik Yilmaz que viste de manera muy diferente a la del resto de trabajadores. Le han destinado a este inhóspito lugar y desde que llega, está claro que no se adapta al lugar.

No sabemos todavía por qué, pero alguien quiere que Tarik tenga una mala experiencia en la presa. Por eso le han pedido a Nazim que le trate con dureza y le encargue los trabajos más ingratos. De momento, debe dormir en una litera en un contenedor habilitado para tal fin con el resto de trabajadores. En el comedor se niega a comer la comida del resto y llega incluso a pedir una tortilla especial. El cocinero, que le ha confundido con un ingeniero, se dispone a preparársela hasta que el capataz le hace saber que Tarik no es ningún ingeniero, sino otra trabajador más. El futuro de Tarik en la presa no parece muy agradable