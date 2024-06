Un nuevo cadáver complica el futuro de Tarik, Zahra e Ibrahim

Desde hace tiempo Marian quiere saber lo que realmente pasó con su hermano Halil. Nazim fue condenado como responsable de su muerte, pero a los pocos años fue liberado debido a la poca consistencia de las acusaciones y a que las pruebas se habían falsificado por Hakan. Las dudas en Marian se acrecentaron y nunca dejó de preguntarse quién había matado realmente a su hermano.

Cinco años después de los sucesos y cuando todo el mundo parecía que había olvidado el caso, Marian se presentó en la casa de Zahra en Estambul con la intención de quedarse e intentar seguir haciendo averiguaciones sobre lo ocurrido con su hermano Halil. Marian, que tampoco destaca por su inteligencia, no veía con buenos ojos la presencia de la hermana de su marido en casa, pero ella estaba más preocupada por perseguir a Tarik y chantajearle para que se casara con ella, que de protegerse de la curiosidad de Marian.

Mientras un día Zahra veía en su ordenador el vídeo que les incriminaba en el crimen de Halil, Marian comenzó a sospechar. Entonces, en un descuido de Zahra, abrió el portátil y descubrió con horror que ella y sus compinches de la presa, estaban involucrados directamente en la muerte de su hermano. Aterrada e indignada, acudió al bufete de abogados de Bahar para denunciar el asesinato, pero Bahar le dijo que sin pruebas no podría reabrir el caso. Marian volvió a casa de Zahra para recoger el portátil, pero la ex mujer de Halil la descubrió y ambas tuvieron una pelea. Todo terminó de manera trágica para Marian que tras caerse por la escalera, murió.

Zahra, presa del pánico, llamó a Tarik para contarle lo sucedido y él no salía de su asombro. ¡Cómo ha podido volver a ocurrir! Aunque no está directamente implicado, Tarik es consciente de que si la policía interviene ahora, su pasado volverá a la luz y con él su libertad terminará para siempre. Acude a la casa de Zahra junto a Ibrahim para intentar buscar una solución. No es sencilla, pero acaban llegando a una. Mientras deciden qué hacer con el cadáver, comprarán un arcón congelador para meter dentro el cadáver y evitar que esté en medio de la casa.