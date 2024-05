Nehir se ve obligada a contarle la historia de su vida a Nazim

Zerrin ha convencido a Nehir de dar un último golpe antes de dejarlo todo. Se ha hecho la víctima y asegura padecer una grave enfermedad y necesitar el dinero para el tratamiento. Por eso, Nehir acepta trabajar para ella una última vez. La estafa se va a llevar a cabo en el pueblo cercano a donde se encuentra situada la presa, por lo que hay cierto riesgo de que les descubran. Pero Nehir confía en que esto no suceda y lo hace como un último favor a la persona que la ha ayudado tanto desde pequeña.

Sin embargo, al tratarse de un lugar pequeño, Nehir no logra evitar que la descubran. Cuando anda por la plaza del pueblo cerca del hotel donde van a llevar a cabo la estafa, aparece Nazim y la ve. Al principio no se da cuenta porque Nehir lleva una peluca, pero después se cerciona de que es ella y se produce una incómoda situación. Ella intenta explicar la situación, pero todo se complica cuando aparece Ishan (una de las víctimas estafadas) y asegura que ella es su esposa. Nazim no sabe qué decir.

Nehir está obligada a darle una explicación y ambos se dirigen a un lugar apartado. Allí Nehir le explica a Nazim sus orígenes y a qué se dedica. Ella sigue pensando que habla con Tarik y se sincera con él. Nehir le confiesa que su madre la abandonó en un orfanato y que nunca supo quién era ella. Allí, en el orfanato lo pasó mal. Las familias que acudían para adoptar a un niño nunca la elegían a ella y se ganó la fama de ser una chica conflictiva. Harta de tantos problemas se escapó y estuvo viviendo en la calle un tiempo hasta que se cruzó Zerrin en su camino. Desde entonces ha vivido con ella y la considera la madre que nunca tuvo.

Fue Zerrin la que empezó con las estafas. Primero se trataba de algo sencillo y de poca importancia, pero a medida que Nehir crecía, las estafas se fueron haciendo cada vez más complicadas. Ahora se dedica a estafar a solteros ricos a los que seduce y luego roba su dinero desapareciendo para siempre. Nehir asegura que este será su último trabajo porque se lo debe a Zerrin que le ha dicho que se encuentra gravemente enferma. Cuando todo termine, lo dejará y se quedará junto a Nazim para levar la vida más tranquila posible. Ella no sabe que tarik es Nazim y le pide que no loo cuente todavía hasta que ella no reúna las fuerzas para hacerlo.