Nehir harta de la actitud de Nazim, rompe definitivamente los lazos con él

La llegada de Azra a la vida de Bahar no es tan desinteresada como ella aseguró cuando se presentó en la puerta de su casa. Azra no está sola en esto. Su novio Demir también persigue sacar una buena tajada de toda la familia. Aunque Azra intenta frenarle los pies a Demir, él no quiere esperar demasiado tiempo para conseguir el dinero. Así que se le ocurre un siniestro plan: secuestrará a Mert y pedirá una gran suma de dinero por él.

Nazim ha iniciado una investigación por su cuenta para descubrir al responsable de haber encerrado a Nehir en una nave industrial. Todas las sospechas recaen en Azra, porque todavía no conocen la presencia de Demir. Nehir tiene claro que Bahar está detrás de su secuestro, pero ella lo niega.

Mientras se desvela la verdadera responsabilidad en ese truculento asunto, Demir se lleva a Mert por la noche mientras duerme y por la mañana llama para pedir un rescate por él. Nehir está aterrorizada ante lo que pueda suceder y Nazim asegura que pagará la cantidad que le pidan. Azra intenta mantenerse al margen, pero Zerrin no le quita ojo y comienza a sospechar que ella también tiene algo que ver en lo que está sucediendo.

Afortunadamente logran localizar al pequeño sano y salvo y Demir logra escapar por los pelos. Nehir sigue pensando que Bahar está detrás de todos estos asaltos y así se lo dice a Nazim, pero él no la cree. No piensa que Bahar sea capaz de hacer algo tan terrorífico, Nehir, harta de que Nazim no la crea, decide romper definitivamente cualquier vinculación con él.