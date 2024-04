Nehir conoce a Nazim en persona sin saber que es un engaño

Nehir habla con Zerrin sobre el último timo que ambas han llevado a cabo. El dinero que han sacado no es tanto como Nehir esperaba. Además ha visto a través de un periódico que el joven al que le dio el somnífero para robarle está en el hospital y ha estado a punto de morir.

Todo eso la preocupa mucho porque ha estado cerca de cometer un crimen y eso es muy peligroso. Zerrin le quita hierro al asunto y le dice que no ha salido tan mal, pero Nehir se siente agotada de tanta estafa y de comportarse como una persona que no es. Por si fuera poco, ha recibido la visita sorpresa de otra de sus víctimas y ha estado a punto de tener un serio problema. Nehir no puede más y decide poner tierra de por medio.

Se marcha a la presa a conocer a Nazim en persona. Cuando él se entera de la noticia se pone muy nervioso. No sólo por sus inseguridades, sino también porque le ha mandado una foto que no es la suya y no sabe cómo explicárselo. Nazim decide hablar con Tarik para pedirle un favor y decirle que se haga pasar por él. Tarik no está muy conforme e intenta sacar un buen trato por hacerse pasar por quien no es.