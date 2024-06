Nazim está celoso del nuevo amigo de Nehir y ella no sabe que es otra trampa de Bahar

La relación entre Nazim y Nehir parece destinada una vez más, al fracaso. Ella se ha cansado de perseguirle y pedirle perdón por los últimos problemas entre ellos y Nazim sigue desconfiando de las palabras de Nehir. Es quizá el momento de que cada uno haga a vida por su lado. Cuando Nehir acude al colegio para recoger a Mert, entabla amistad con el padre de un niño que se ha hecho muy amigo del suyo. Se llama Alihan y despierta la curiosidad en Nehir.

Ella ve como su hijo juega mucho con el de Alihan y él decide dar el paso y le pide una cita para salir a cenar y conocerse mejor. Al principio a Nehir le parece una buena idea. Además, el hombre le cuenta que se acaba de quedar viudo y ha pasado una mala época junto a su crío. Nehir cree que es una buena persona y decide darle una oportunidad. Nazim cuando se entera no es de la misma opinión.

Todavía están muy recientes los problemas de Nehir y el secuestro de Mert, por lo que Nazim decide investigar por su cuenta al tal Alihan. Lo que descubre no le tranquiliza, pues se entera de que posee una empresa que está en la bancarota. Nehir se enfada cuando Nazim le advierte de que quizá Alihan no es la persona que dice ser. Nehir no le escucha y queda a cenar con él.

La cena no resulta como se presumía. Alihan se precipita y le dice abiertamente a Nehir que se ha enamorado de ella. La reacción de Nehir es de estupor. No está preparada para escuchar algo así, por lo que decide poner punto final en la cena, aunque Alihan se disculpa y pide volver a empezar desde cero. Nehir se marcha, pero se olvida el móvil. Cuando se da cuenta, regresa al restaurante para recuperarlo y se encuentra una escena que no esperaba: Bahar hablando con Alihan. ¿Tendrá ella algo que ver con él? Ambos aseguran que se conocen desde hace tiempo y que solo se trata de una casualidad. Nehir no quiere más problemas y se marcha.

A pesar de las advertencias de Nehir, Nazim sigue investigando a Alihan y se acerca por las oficinas donde trabaja para darle un mensaje concreto. Le advierte que debe dejar de ver a Nehir por su bien. Alihan se siente fuerte y le hace frente. Asegura que Nazim no tiene ningún derecho a actuar de esa manera porque no es nada de Nehir y no está casado con ella. Alihan prosigue con sus planes. Se ha hecho la víctima y le ha pedido dinero a la empresa de Nehir para intentar hacer unos pagos urgentes. Alihan, a cambio, le ofrece a Nehir acciones de su empresa. Asegura que es un gesto de buena voluntad, pero en el fondo se trata de una trampa. Si la empresa de Alihan está con deudas y nehir entra a formar parte de ella, también asumirá sus deudas. Se trata de toda una estafa en regla.

Nehir parece decidida a dejarle el dinero que le pide. Siente que es un buen hombre que está pasando problemas económicos de manera transitoria. Además no se olvida que Alihan perdió a su mujer hace poco tiempo y siente empatía con él. Pero la ayuda llega desde donde menos se espera. Tarik tampoco se ha fiado de Alihan y también le ha investigado por su cuenta. Ha descubierto que se trata de un estafador consagrado y que no perdió a su mujer. Ella sigue viva y ambos están viviendo juntos. Acude corriendo al despacho de Nehir para hacerle ver el error que está a punto de cometer.

Nehir no se termina de creer que Alihan sea un estafador. Ella, que se ha dedicado gran parte de su vida a las estafas, no ha sido capaz de descubrir a otro 'colega' de la profesión. Se siente desconsolada por haber estado a punto de caer en las garras de una persona sin escrúpulos y sin corazón. Acude con Tarik al domicilio de Alihan para comprobar si todo lo que la cuentan es verdad. Allí, la confirmación es inmediata. Se ha salvado de milagro.