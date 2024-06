La falta de noticias sobre la hermana de Halil lleva a uno de sus familiares a la casa de Zahra

La muerte de Marian tiene muy preocupados a Zahra, Ibrahim y Tarik. La hermana de Halil murió tras una pelea con Zahra cuando intentaba llevarse el ordenador en el que aparecían las pruebas que les implicaban en el crimen de su hermano. Aunque fue accidental, no pueden acudir a la policía porque toda su coartada desaparecería. Mientras deciden qué hacer con el cadáver, una desagradable sorpresa está a punto de suceder.

Han depositado el cuerpo de Marian en el interior de un arcón congelador que han comprado mientras deciden qué hacer con él. Hay muchas cámaras en el edificio y temen que también los vecinos les puedan ver deshacerse de él. Así que, de momento, lo tienen en casa. Alguien ha llamado a la puerta de la vivienda y Zahra sale a abrir pensando que es Ibrahim. Cuando descubre quién está al otro lado quiere morirse. ¿Halil?

¿Cómo puede ser? Su marido lleva muerto más de cinco años y ella, junto con Tarik, se aseguraron de deshacerse de su cadáver. No puede ser el que se encuentra en la puerta de su casa. Zahra termina desmayándose ante la sorpresa del hombre que se encuentra en su puerta. Al poco tiempo llega Ibrahim, que sufre el mismo shock de Zahra, aunque no llega a desmayarse. Se trata del hermano gemelo de Halil que ha estado todo este tiempo encerrado en la cárcel por diferentes delitos. Ambos no sabían nada de la existencia de este hermano de Halil. Ahora se ha presentado en sus vidas para preguntar por Marian, de la que no saben nada en casa desde hace tiempo y cuyo último domicilio era este ya que vivía junto a Zahra.